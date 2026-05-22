«Руки вверх» выпустили «Холодно» в день рождения Жукова

Релиз сингла осуществил лейбл Gamma Music.

«В новом альбоме мы собрали те самые рифмы и мелодии, которые с первых секунд западают в голову, а еще наш фирменный «рукивверховский» вайб и энергетику! - рассказал о новинке лидер группы Сергей Жуков. - И ловите эксклюзив: альбом «Врубай на полную» мы решили выпустить на настоящих аудиокассетах, так что готовьте карандаши и магнитофоны. Давайте вместе вернем ту романтику, когда музыку можно было буквально потрогать руками. А эту песню я посвящаю всем, кто знает, каково это, когда любимый человек вдруг отдаляется, а чувства остывают. Ты всеми силами пытаешься вернуть прежний огонь, страсть и жаркие ночи, которые были между вами, но понимаешь, что ничего не выходит… И внутри становится очень холодно. Но грустить сегодня мы не будем!»



Сергей Жуков

«В этот раз к 30-летию группы мы все-таки решили сделать полноценный альбом. Четырнадцать лет наши фанаты, наши слушатели ждали полноценный альбом. В него войдут 15 абсолютно новых песен — никаких перепевок, ремиксов, ремейков, дуэтов. Никаких других артистов, только Сережа Жуков и простой родной голос — это те самые "Руки Вверх!", которых все и ждут. Мы постарались сделать новый альбом разноплановым, но в то же время в стиле "Руки Вверх!". В новом альбоме — простые и понятные мелодии и тексты, истории из жизни, тот самый голос, который практически не поменялся за 30 лет, тот же драйв и харизма. Мы постарались. Я сам с нетерпением буду ждать реакции наших слушателей», - рассказал артист.

Частью празднования двойного юбилея станут релизы первого за 13 лет альбома группы «Руки вверх», в который войдут 15 абсолютно новых песен, а также самого масштабного видеоклипа в истории коллектива на песню «Сияй». Из релиза «Врубай на полную» Сергей Жуков планирует выпускать по треку в неделю.

«Мы решили, что будем выпускать альбом синглами — каждую неделю по пятницам будет выходить одна песня из нового альбома. Люди смогут прожить все лето с музыкой "Руки Вверх!". У людей будет целая неделя для того, чтобы наслушаться вдоволь новой песней, понять, прочувствовать ее, сложить свое отношение к ней. Это интересно, это хороший эксперимент, который дает нам возможность понять отзывы людей, а не в один день получить миллионы сообщений о новом альбоме. Мы будем четко понимать: больше всего людям понравилась лирика или все ждали песен-боевиков от "Руки Вверх!". К концу нашего стадионного тура, к первому концерту в "Лужниках" 25 июля, откроется весь альбом, а до этого будут доступны семь песен», - уточнил Сергей Жуков.