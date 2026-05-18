Вдова Вячеслава Добрынина признана потерпевшей по делу «Джема»

Об этом сообщил судья Тверского суда Москвы, который продлил Черкасову срок ареста, передает корреспондент ТАСС.

«По уголовному делу потерпевшей стороной признана Добрынина Ирина», - огласил документы судья Алексей Криворучко.



Вячеслав Добрынин

Ранее следствие признало потерпевшей стороной основателей распавшегося в 2006 году музыкального коллектива "Руки вверх!" Сергея Жукова и Алексея Потехина, а также компанию "Первое музыкальное издательство".

Тверской суд 18 мая еще на три месяца продлил срок ареста Андрею Черкасову, который настаивает на своей невиновности. Как ожидается, защита обвиняемого намерена обжаловать это решение, так как в ходе рассмотрения соответствующего ходатайства следствия адвокат настаивала на смягчении своему подзащитному меры пресечения.

Уголовное дело было возбуждено 20 ноября 2024 года в отношении неустановленного лица по факту самоуправства (ст. 330 УК РФ) и позднее соединено в одно производство с делом о покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ). В ноябре 2025 года в рамках расследования дела Черкасов был задержан и арестован. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя).

Черкасов и аффилированные с ним лица 10 декабря 2024 года предприняли незаконные и недобросовестные действия по блокировке фильма "Руки вверх!" на популярных в РФ интернет-платформах "Кинопоиск", "Премьер", "Иви" и "Старт".

Конфликт гендиректора издательства "Джем" Черкасова и основателей распавшегося в 2006 году музыкального коллектива "Руки вверх!" Сергея Жукова и Алексея Потехина, которые признаны потерпевшими, тянется более двух лет. Осенью 2024 года продюсер заявил, что Жуков незаконно использует около 15 песен, права на которые принадлежат "Джему". В декабре 2024 года Жуков обратился к главе Следственного комитета РФ и председателю Верховного суда с просьбой о содействии. По словам музыканта, Черкасов заявил претензии на права на песни группы "Руки вверх!", используя документ 2006 года, подписанный бывшим продюсером коллектива Андреем Маликовым, который на тот момент уже семь лет не сотрудничал с группой. Жуков заявил, что Черкасов инициировал блокировку показа фильма "Руки вверх!" на российских стриминговых платформах и предъявил права на интеллектуальную собственность группы. Чуть позднее в офисе Черкасова прошли обыски.