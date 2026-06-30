Питер Гэбриел смотрит в небо в I Belong To The Sky

В преддверии выхода своего нового студийного альбома o\i Питер Гэбриел выпускает новый сингл каждое полнолуние. Настало то время в лунном цикле, когда Питер Гэбриел представляет свой новый сингл. На этот раз это медленно развивающаяся, джазовая композиция «I Belong To The Sky», обложку которой создал голландский художник Бернднаут Смилде.

«I Belong To The Sky» — седьмой трек, выпущенный им в преддверии выхода его предстоящего альбома o\i , релиз которого запланирован на конец этого года.

«Это еще одна песня, на создание которой ушло немало времени, — говорит Габриэль о новом сингле. - В той или иной форме она рассматривалась для альбома i/o, но так и не была доработана, хотя всегда оставалась одной из моих любимых. Отправной точкой для песни послужил ритм литавр, вдохновленный старым фильмом под названием «Джаз в летний день», а также замечательным барабанщиком Чико Гамильтоном. Думаю, он был пионером использования палочек для литавр на томах, и мне всегда нравился этот звук: спокойный и гипнотический. Он создавал для меня очень сильное настроение, и песня выросла вокруг него».



Peter Gabriel