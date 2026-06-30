Питер Гэбриел смотрит в небо в I Belong To The Sky

В преддверии выхода своего нового студийного альбома o\i Питер Гэбриел выпускает новый сингл каждое полнолуние. Настало то время в лунном цикле, когда Питер Гэбриел представляет свой новый сингл. На этот раз это медленно развивающаяся, джазовая композиция «I Belong To The Sky», обложку которой создал голландский художник Бернднаут Смилде.
«I Belong To The Sky» — седьмой трек, выпущенный им в преддверии выхода его предстоящего альбома o\i , релиз которого запланирован на конец этого года.
«Это еще одна песня, на создание которой ушло немало времени, — говорит Габриэль о новом сингле. - В той или иной форме она рассматривалась для альбома i/o, но так и не была доработана, хотя всегда оставалась одной из моих любимых. Отправной точкой для песни послужил ритм литавр, вдохновленный старым фильмом под названием «Джаз в летний день», а также замечательным барабанщиком Чико Гамильтоном. Думаю, он был пионером использования палочек для литавр на томах, и мне всегда нравился этот звук: спокойный и гипнотический. Он создавал для меня очень сильное настроение, и песня выросла вокруг него».
«Я твёрдо убежден, что реальность гораздо более изменчива, чем мы себе представляем, и что если вы создаёте яркие образы происходящего, вы действительно влияете на шансы его осуществления. Визуализация… того, как мечты покидают своё гнездо, — главная тема песни. Одно из последствий технологической революции — ускорение процесса воплощения мыслей в материальные вещи. Время, необходимое для превращения идеи в нечто материальное, радикально сокращается. В песне куплеты создают более мечтательное ощущение «лечь на спину и смотреть в небо», а в припеве речь идёт о воплощении, о материализации.
Много лет я позволял концовкам каждой песни звучать свободно, потому что часто случается то, что меня очень расстраивает: ты доходишь до конца песни, группа уже полностью вжилась в ритм, расслабилась, а потом вдруг все останавливается… А лучшее чувство для музыканта — это когда ты в ритме, в груве, и все происходит вокруг тебя. Поэтому теперь я позволяю этим концовкам звучать свободно, и происходят чудесные вещи».