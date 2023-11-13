Питер Гэбриел показал песню для мамы «And Still»

Как сообщает Billboard, он начнется 21 июня 2016 года в Коламбусе (штат Огайо) и охватит 19 городов США.





«Я пока не представляю, что они будут делать в этом туре, но что бы они ни делали, это будет совершенно органично и прекрасно», — сказал продюсер турне Артур Фогель.

