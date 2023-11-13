Питер Гэбриел показал песню для мамы «And Still»

По традиции, премьера пришлась на полнолуние.
«Это, пожалуй, одна из самых пронзительных личных песен, когда-либо написанных Питером Гэбриелом. Это не просто элегия, это еще и исследование природы памяти: как она нас связывает, как она нас защищает», - сообщается в пресс-релизе.
«Несколько лет назад я написал песню для своего отца, которую я действительно смог ему сыграть - «Father, Son». Когда моя мама умерла, я хотел что-нибудь сделать для нее, но прошло некоторое время, прежде чем я почувствовал себя достаточно комфортно и отстраненно, чтобы иметь возможность что-то написать. Я также пытался сделать ее немного в таком стиле музыки, на который откликнулись бы мои родители, поэтому, я думаю, что в ней есть что-то от музыки 1940-х годов. В середине я хотел написать маме красивую мелодию. Она любила классическую музыку, поэтому у нас там играет прекрасная виолончель. Потребовалось время, чтобы сделать это правильно», - рассказывает Питер Гэбриел.
«And Still» уже исполнялась Питером в недавнем туре «i/o», где партию виолончели сыграла Аянна Уиттер-Джонсон, но в студийной записи соло на виолончели записал Ян Бердж из New Blood Orchestra. Обложку сингла украсила работа художницы Меган Руни «And Still (Time)».
Релиз альбома «i/o» состоится 1 декабря.
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