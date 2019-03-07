Максим Фадеев «похоронил» Питера Гэбриэля

Продюсер, композитор и певец Максим Фадеев начал размышлять о смерти.

«Я редко говорю здесь о таком, но сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями. Одни из последних событий подтолкнули меня к размышлениям о творчестве и о его связи со временем. К сожалению, великие люди, посвятившие свою жизнь музыке, уходят неизбежно. Но они не исчезают бесследно, а остаются в памяти целых поколений. Время может забрать у нас гения, но не может забрать его творений. Для меня таким гением был и остается Питер Гэбриэл. И неважно сколько времени прошло – его музыка вечна. А у вас есть такие исполнители, чье творчество всегда будет в вашем в сердце?»



ТЕКСТ

Не совсем понятно, что имел в виду Фадеев, упоминая не Кита Флинта или Децла, а именно живого и здравствующего Питера Гэбриэля. Который не то что не собирается умирать в свои 69 лет, но готовит к выпуску новый альбом Rated PG, сборник песен из кинофильмов, который выйдет 13 апреля.



Rated PG

Поклонники Фадеева не заметили этот подвох, а наперебой стали предлагать имена тех, кого не забудут, не забывая включить в этот список песни самого Максима Фадеева.