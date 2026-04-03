Питер Гэбриел выпустил «самую попсовую» песню

Этот новый сингл с его грядущего альбома «o/i» выходит одновременно с «розовой луной», которая совпадает с первым весенним цветением.

Многослойное звучание несколько хаотично, возможно, отражая созерцательный характер текста песни:

«Все мысли, крутящиеся в твоей голове, / Все вместе тонут в тебе / Столько мыслей бегает по твоему мозгу / Ты наблюдаешь за всем этим, как за Гражданином Кейном».

«На мой слух, это самая близкая к поп‑песне композиция на этом альбоме», — говорит Гэбриэл.

Написана и спродюсирована Питером Гэбриэлом; это версия Dark‑Side Mix от Чада Блейка.



Peter Gabriel

«Песня родилась из последовательности аккордов, которая мне понравилась — она звучала довольно попсово и игриво, так что я продолжал с ней экспериментировать, пока не получил что‑то цельное. Из всех песен, написанных мной для i/o и o\i, эта, пожалуй, самая „попсовая“. В каком‑то смысле она возвращает меня в школьные годы: до появления Genesis мы, по сути, старались быть скорее авторами песен, чем музыкантами, — писали поп‑композиции или песни в стиле соул и R&B. Думаю, эта песня связывает меня с теми корнями, с тем, над чем я тогда работал и чему пытался научиться. Некоторые элементы этой песни появились несколько лет назад: по большей части всё, над чем я работаю, требует времени, чтобы созреть. Я откладываю песни на какое‑то время, занимаюсь чем‑то другим, а когда возвращаюсь к ним и чувствую, что они „оживают“, хочу их завершить. Мне очень понравилось петь эту песню, особенно концовку, и, думаю, группе тоже было приятно её исполнять. В записи слышны великолепные партии всех музыкантов. Создавать эту песню было по‑настоящему весело. Меня всегда увлекали исследования сознания и попытки понять, откуда оно берёт начало, — наряду со всеми недавними исследованиями чувствительности у животных и растений. В каком‑то смысле песня о том, чтобы открыть свой разум и заглянуть внутрь себя, чтобы лучше понять себя и мир, в котором мы живём, — с надеждой на то, что мы станем реагировать чуть более ответственно и сострадательнее».

Арт‑обложка принадлежит Тацуо Миядзиме и его произведению «Warp Time with Warp Self, No. 2». Миядзима — современный художник из Токио (Япония), проводивший множество выставок как в Японии, так и за рубежом. Впервые он получил широкую известность в 1988 году, когда его пригласили на Венецианскую биеннале в секцию молодых художников: его работы с использованием цифровых чисел привлекли международное внимание. С 1996 года он также продвигает «Kaki Tree Project» — арт‑проект, пропагандирующий мир и ценность жизни через высаживание саженцев, взятых от хурмы в Нагасаки, которая чудом пережила атомную бомбардировку.

«Несколько лет назад я побывал в Хиросиме и поговорил с некоторыми выжившими после взрыва бомбы — необыкновенными женщинами, посвятившими свои жизни тому, чтобы сохранить память о страшной реальности и абсолютном ужасе ядерной бомбы. Мне очень хотелось найти образ, который бы ощущался как смесь чего‑то холодного, структурированного и информативного — и в то же время мягкого и самоотражающего. Тацуо называет эту работу «Warp Time with Warp Self, No. 2», и мне нравится, что она кажется в каком‑то смысле футуристичной — с числами и данными, — но при этом на заднем плане есть этот „искажённый я“. Здесь есть взаимодействие между человеком и механическим миром ИИ, который мы создаём, — или, по крайней мере, так это видится мне. Мне это близко, особенно в контексте того, куда может привести „сияющий разум“ и что он призван уравновесить в том мире, который мы создаём снаружи. С одной стороны, есть время, пространство, данные и анализ, а с другой — это путешествие внутрь нас самих, которое, как мне кажется, связано с буддийской мыслью и словно принадлежит этому пространству. Так что именно это соединение двух начал меня и взволновало».

В числе предыдущих синглов с альбома «o/i» — «Been Undone», «Put the Bucket Down» и «What Lies Ahead». Дата выхода альбома пока не объявлена.