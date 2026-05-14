Дельфин выпустил альбом «Хлопок и нейтрино» без слов

В альбоме «Хлопок и нейтрино» в жанрах электроники и эмбиента нет слов, а значит — нет заданных смыслов. Каждый слушатель становится путешественником, который сам наполняет музыку своими переживаниями.

«У Вас не будет ни проводника, ни привычных правил. Лишь только то, что Вы ощущаете, погружаясь в Хлопок звука, мгновение за мгновением пропуская сквозь себя триллионы Нейтрино. У Вас появится возможность быть одновременно везде. В прошлом, настоящем, будущем. В параллельных вселенных, которые могли случиться. Дайте музыке стать поводом для открытий».



Дельфин