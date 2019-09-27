Дельфин спел про неудержимое желание целоваться

- Над клипом мы работали все вместе: режиссер Иван Соснин, Наташа Брянцева (из компании Avgvst) и я. Опорной точкой для нас стали размышления о космосе, о будущем человека, о переменчивости его состояний и небесных тел, и конечно, о любви, которая превращается в вымирающее явление, – рассказал артист.

Трек сделан в традиционной для Дельфина мрачноватой техно-эстетике 90-х.

По сюжету клипа, в небе над городом непонятно откуда возникают огромные объекты, похожие на кольца. С их появлением люди начинают чувствовать друг к другу сильное влечение, однако правительство обеспокоено «кольцами» и уничтожает их – но пары отправляются на место крушения объектов, находят там настоящие кольца, надевают их, и любовь вспыхивает с новой силой.



Дельфин

Презентации нового альбома артиста «Край» пройдут в петербургском КЗ «Колизей» 5 декабря и в московском клубе «1930» 7 декабря 2019 года.