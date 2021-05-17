384 т.р. собрали на аукционе Дельфина в поддержку врачей

На торги были выставлены комплекты пластинок Дельфина: классический винил и рентгенофонограмма. Это так называемый «рок на костях» или «рок на легких»: пластинки записаны на рентгеновских снимках, которые по своим свойствам похожи на винил. Снимок грудной клетки подразумевает орган, который поражается коронавирусом. Запись проводилась на самодельном рекордере, собранном в 50-х. Этим способом во времена СССР записывались «запрещенные» альбомы западных рок-музыкантов. Пластинки выпущены лимитированным тиражом и не поступят в продажу.



Дельфин и его пластинка на рентгеновском снимке

В ходе аукциона купили 8 комплектов пластинок с синглом «Ладони» на общую сумму 288 500 рублей. Всего было сделано 134 ставки. Максимальная цена выкупа комплекта пластинок составила 50 000 рублей, минимальная – 19 500. Ещё 185 человек поучаствовали в проекте, не участвуя в аукционе: поддержали проект донатами на общую сумму 96 040 рублей. В проекте поучаствовали жители России, Украины, США, Великобритании, Беларуси, Финляндии, Польши, Израиля и др.

«Врач в самом высоком значении этого слова – человек без памяти о себе, живущий спасением каждого, кто доверил ему свою боль. Однажды дав клятву, он будет идти до конца. Без любви и ненависти. Делая то, что должен», – отметил Андрей Лысиков (Дельфин).

В фонде «ВБлагодарность» напомнили, что видеоклип «Ладони» на сайте Live Systema – вечный digital-памятник. В режиме реального времени в ролик будут подгружаться имена всех погибших врачей во время пандемии. Там же на странице можно сделать пожертвование для помощи семьям погибших. «Мы очень хотим, чтобы все помнили о трагической судьбе этих людей, пожертвовавших своей жизнью ради спасения других», – резюмировали авторы проекта, поблагодарив всех участников.