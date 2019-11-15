Дельфин выпустил 11-й альбом «Край»

«Помнить можно о многом. О людях, событиях, музыке, прочитанных книгах… Но самое важное — помнить о том, что все закончится. Как раз это знание придает смысл всему происходящему», — рассказал музыкант.





Новый клип был создан художником-мультипликатором Никитой Лыськовым. До этого он в свое удовольствие нарисовал анимацию для неофициальной версии ролика на трек Дельфина «Частицы».

