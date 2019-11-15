Дельфин выпустил 11-й альбом «Край»

- События, происходящие вокруг нас, как бы нам этого не хотелось, всё равно влияют на нашу жизнь. В работе над альбомом «Край» я думал о том, какие в связи с этим мысли, чувства, состояния овладевают людьми, и о том, какие процессы во внутреннем мире человека провоцируют внешние факторы, - говорит Дельфин о своей новой работе.
По словам Андрея Лысикова, название альбома отражает его нынешнее состояние.
- Название альбома очень ёмкое, - считает он. - В какой-то степени внутри себя я действительно перешел черту, дошел до края, но ничего плохого в этом нет. Я считаю, что любое написанное стихотворение или трек хранят в себе какие-то выводы, сделанные мною. Некое зафиксированное осознание и освобождение в хорошем смысле этого слова, чтобы можно было идти дальше. Возможно, послушав новую пластинку, вы поймете, о чём я думал всё это время, чем хотел поделиться с вами и от чего освободиться.
Презентация альбома «Край» состоится в московском клубе «1930» 7 декабря 2019 года. В северной столице альбом будет представлен 5 декабря в КЗ «Колизей».
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