«Бурановские бабушки» хотят представить Россию на «Интервидении»

Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«"Интервидение" планируется, но не в Москве, не в России», - отметил высокопоставленный дипломат. Отвечая на вопрос о сроках, он указал, что «этим занимаются коллеги в Саудовской Аравии, они переняли эстафету».

«Сейчас организационные моменты отрабатываются», - уточнил замминистра.

Панкин выразил надежду, что Россия, конечно, примет участие в конкурсе.



Бурановские бабушки

Участницы коллектива «Бурановские бабушки» хотели бы представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

«Мы бы очень хотели, мы "вездесущие". Мы везде хотим [выступить]», - сказали артистки, отвечая на вопрос о возможном участии в конкурсе.

При этом участницы коллектива отметили, что среди молодых российских исполнителей также много достойных кандидатов.

«Думаем, у нас очень много молодёжи, среди которой много достойных молодых артистов. Пусть еще больше стараются. Мы, в свою очередь, будем болеть за каждого артиста», - добавили они.

Ранее народная артистка РФ Лариса Долина в беседе с ТАСС заявила, что Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" могли бы представить Александра Воробьева, а также Дима Билан и Сергей Лазарев. В свою очередь народный артист РФ Игорь Матвиенко назвал среди возможных участников группы "Ленъ и пламенъ", "Толока" и "Фабрика".

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Игорь Матвиенко был в составе профессионального жюри от России.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT), проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны, близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.