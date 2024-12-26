Артисты из Латинской Америки примут участие в «Интервидении»

«В следующем году у нас будет новая возможность приложить совместные усилия к развитию многостороннего взаимодействия, мы проводим в сентябре 2025 года международный конкурс песни "Интервидение", для участия в котором уже выразили свою заинтересованность более 25 стран, в том числе ряд стран Латинской Америки», - сказал министр.

По его словам, с российской стороны готовы всячески приветствовать туристов из латиноамериканских стран, показывать им Москву и Петербург, Байкал, Камчатку, Сочи, Суздаль, Алтай.

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«У нас очень много живописных мест и исторических памятников. И еще есть такой вид туризма как прокатиться по Транссибирской железнодорожной магистрали сквозь всю Россию до Тихого океана и посмотреть ее одним общим взглядом», - добавил Лавров.

Россия несколько лет выступает с инициативами проведения евразийских конкурсов фильмов и песен - альтернативы идеологизированным и ангажированным западным премиям "Оскар" и "Евровидение". "Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1965-1977 годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.