Китай поддержит конкурс «Интервидение»

По итогам переговоров в Москве отмечена "значительная активизация российско-китайских гуманитарных обменов по всем направлениям". Россия и Китай выразили готовность содействовать дальнейшему расширению их масштабов.

«Для этого они договорились… наращивать количество и масштаб культурных акций, поддерживать организацию международного музыкального конкурса "Интервидение", продвигать дальнейшее углубление региональных профильных связей. Стороны выступают против политизации сферы культуры, подходов, основанных на расизме, ксенофобии, культурном доминировании, а также любых других теориях и практиках, провозглашающих превосходство или исключительность отдельных народов», - сообщается в коммюнике.

В рамках расширения гуманитарного сотрудничества стороны также договорились наращивать объемы студенческих обменов и сотрудничества вузов двух стран, углублять кооперацию в области фундаментальных и прикладных исследований, осуществлять обмен кадрами, разрабатывать и реализовывать совместные научно- исследовательские программы, в том числе на установках класса "мегасайенс". А также поддерживать высокую динамику сотрудничества в области здравоохранения, поощрять совместную работу национальных специалистов в таких сферах, как инфекционные заболевания, онкология, ядерная медицина и другие.