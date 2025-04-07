Интервидение соберет не менее 22 стран

«Подтвердили свое участие, во-первых, Китай, затем Казахстан, Азербайджан, Бразилия, Саудовская Аравия, Таиланд, Узбекистан. Я сейчас могу перечислять страны СНГ - почти все. ЮАР, естественно. Сейчас ведутся переговоры с Сербией, Венгрией. Не исключено, что будут представители так называемых недружественных стран. На сегодняшний день это больше 22 государств», - сообщил РИА «Новости» Швыдкой.



Интервидение

При этом, по его словам, важно сохранить предельную цифру, так как проводить конкурс с участием свыше 25 стран тяжело.

«Но желающих довольно много именно потому, что "Интервидение", в отличие от других конкурсов, дает возможность представлять не некий эстрадный стандарт, а все-таки произведение песенное, которое выражает национальную культуру, национальную традицию. Здесь интересы государства весьма велики», - сказал спецпредставитель президента России.

Он сообщил, что возможность участия Армении в конкурсе он обсудит в понедельник в Ереване.

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«Завтра я встречаюсь с министром культуры Армении госпожой Андреасян и уточню, насколько Армения захочет в этом принимать участие. Но мне кажется, что в данном случае интересы страны, любой страны, не менее важны, чем интересы самого конкурса. Интересы быть представленным все-таки на мировом конкурсе, а это будет мировой конкурс, трансляция будет мировая, мне кажется, для любой страны престижно... Индийцы подтвердили, значит, как минимум 3 миллиарда зрителей уже есть, поэтому, наверное, для любой страны это имеет смысл», - отметил Швыдкой.

Он добавил, что окончательного решения по российскому участнику конкурса пока нет.

«Я думаю, что 7 апреля будет организационный комитет под руководством вице-премьера Чернышенко Дмитрия Николаевича, там будут тоже это обсуждать, но решение должен принять фонд, который организует этот конкурс. Пока что окончательного решения нет», - уточнил Швыдкой.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.