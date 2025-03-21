На проведение «Интервидения» выделено 750 млн

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Средства выделены МИД России в целях предоставления субсидии Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства". Внешнеполитическому ведомству поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Кроме того, будет образован наблюдательный совет, который, в частности, займется утверждением результатов конкурса.

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Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что конкурс пройдет в сентябре 2025 года. Свое участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах. Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.