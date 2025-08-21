Стал известен участник «Интервидения» от США

Им стал певец, автор песен и продюсер Брэндон Ховард, известный как B. Howard. Брэндон — звезда мирового уровня, чья музыка преодолевает границы и объединяет культуры.



Брэндон Ховард

Певец вырос и сформировался как исполнитель в музыкальной династии под руководством своей матери, легендарной исполнительницы Мики Ховард, и при наставничестве семьи Джексон. Брэндон несёт в себе наследие, которое обогащает своим новаторством и стилем. Родился в Лос-Анджелесе, вырос и жил в Чикаго. Первый альбом "Genesis" как сольный певец выпустил в 2010 году. Брэндон Ховард работал с Ne-Yo, Chris Brown, Missy Elliott, Trey Songz, Dru Hill, Джей Шон, Marques Houston, Lupe Fiasco, Jason Derulo, Vanessa Hudgens и Brook Valentine.

Певец завоевал себе миллионы поклонников по всему миру с такими хитами, как “Don’t Say You Love Me” (Top 20 Billboard), “Choosin’” (признанный "Best Pop/Dance For Your Grammy Consideration") и обновлённая версия “Liberian Girl”, которая вошла в Top 50 радиостанций США и заняла 12-е место в Великобритании.

Брэндон спродюсировал песню “Ke Nako”, в которой приняли участие известные исполнители Wyclef Jean, Jazmine Sullivan и J Pre. “Ke Nako” вошла в официальный альбом чемпионата мира по футболу 2010 года, который был выпущен по всему миру через Sony Music.

Певец неоднократно выступал перед переполненными залами в Японии, Китае, Нигерии, Пакистане, Восточной Европе и в родных США.