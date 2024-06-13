Михаил Швыдкой объявил даты конкурса «Интервидение»

«"Интервидение" пройдет в начале 2025 года в Москве», - сказал Михаил Швыдкой.

Ранее Швыдкой сообщал, что в конкурсе примут участие более 16 стран, включая Бразилию, Китай, страны Центральной Азии и СНГ.

В ноябре прошлого года министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "Евразиявидение+" ("Интервидение"). Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс уже в следующем году и сделать его ежегодным.