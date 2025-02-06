Иосиф Пригожин: Нам нужны свои Юрии Гагарины на сцене!

Конкурс «Интервидение» может пройти в Москве в сентябре этого года. Как заявлял Владимир Путин, ключевым партнером России по этому проекту станет Китай, а сам конкурс будет направлен «на приумножение и популяризацию национальных песенных школ». По мнению продюсера Иосифа Пригожина, «Интервидение» должно показать всему миру цивилизованность и гостеприимство России. В беседе с «Авторадио» он отметил, что во времена хайпа мода на воспитанность и интеллигентность ушла, и проект должен возрождать культурные традиции.



Валерия и Иосиф Пригожин

«Мы должны формировать моду, мы должны формировать тренды, диктовать условия миру, как должна выглядеть музыка, – заявил Пригожин. – Поэтому я хочу, чтобы «Интервидение» было про музыку. Не про фриковство, а про качество этой музыки. Вот это очень важно. Все должны выглядеть на достойном уровне, а мы должны показать свое государство, свою страну. Хватит за ними бегать. За «Евровидением» бегали, бегали, бегали, бегали. Они нас все на приступочке держали, держали, держали. Теперь пусть они к нам придут. И самое главное, что им за нами бегать не надо. Пусть побеждает сильный».

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Также продюсер отметил, что конкурс способен открыть миру новых звезд.

«Исполнитель, который появится на сцене, за ним должна стоять команда. И мы должны приложить максимум усилий. Нам все-таки есть смысл сделать так, чтобы был еще один успешный герой. Нам нужны свои Юрии Гагарины на сцене. Мы должны культивировать наших звезд и делать действительно правильные вещи», – подчеркнул продюсер.

Иосиф Пригожин считает, что у России есть все возможности сделать по-настоящему масштабный конкурс. Продюсер добавил, что, если его позовут принять участие в организации, он мог бы многое сделать для «Интервидения» как менеджер. И в любом случае будет рад успеху проекта.