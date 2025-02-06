Иосиф Пригожин: Нам нужны свои Юрии Гагарины на сцене!

Конкурс «Интервидение» может пройти в Москве в сентябре этого года. Как заявлял Владимир Путин, ключевым партнером России по этому проекту станет Китай, а сам конкурс будет направлен «на приумножение и популяризацию национальных песенных школ». По мнению продюсера Иосифа Пригожина, «Интервидение» должно показать всему миру цивилизованность и гостеприимство России. В беседе с «Авторадио» он отметил, что во времена хайпа мода на воспитанность и интеллигентность ушла, и проект должен возрождать культурные традиции.
«Мы должны формировать моду, мы должны формировать тренды, диктовать условия миру, как должна выглядеть музыка, – заявил Пригожин. – Поэтому я хочу, чтобы «Интервидение» было про музыку. Не про фриковство, а про качество этой музыки. Вот это очень важно. Все должны выглядеть на достойном уровне, а мы должны показать свое государство, свою страну. Хватит за ними бегать. За «Евровидением» бегали, бегали, бегали, бегали. Они нас все на приступочке держали, держали, держали. Теперь пусть они к нам придут. И самое главное, что им за нами бегать не надо. Пусть побеждает сильный».
Также продюсер отметил, что конкурс способен открыть миру новых звезд.
«Исполнитель, который появится на сцене, за ним должна стоять команда. И мы должны приложить максимум усилий. Нам все-таки есть смысл сделать так, чтобы был еще один успешный герой. Нам нужны свои Юрии Гагарины на сцене. Мы должны культивировать наших звезд и делать действительно правильные вещи», – подчеркнул продюсер.
Иосиф Пригожин считает, что у России есть все возможности сделать по-настоящему масштабный конкурс. Продюсер добавил, что, если его позовут принять участие в организации, он мог бы многое сделать для «Интервидения» как менеджер. И в любом случае будет рад успеху проекта.
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