Сергей Шнуров пообещал слушать певицу Валерию

В интервью «Говорит Москва» Иосиф Пригожин отметил, что мат во время публичных выступлений недопустим.

«Я считаю, что за мат в публичных местах как хайп нужно штрафовать от 10 миллионов рублей. Не на 50 тысяч! Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого [полового члена], о котором говорит Шнур. Кто виноват: это он пропагандирует или они этого хотят? Мы все думаем не головой, а нижним этажом. Вот, в чём проблема».



Сергей Шнуров

Сергей Шнуров не остался в стороне и ответил Иосифу Пригожину в стихах:

Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию.

Там всё чистенько, ну прям, как в каземате,

И во славу несомненно божию.

У меня ж, как в жизни - мат на мате,

Да ещё с моей пропИтой рожею.

Пусть настигнет кара многократная.

Каюсь, был не прав, что пел как слышится.

Забираю все слова обратно я.

Пусть камыш здесь больше не колышется.