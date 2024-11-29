«Ленинград» выпустил альбом и клип «Синяя Богиня»

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Группировка «Ленинград» выпустила новый альбом «Синяя Богиня» (слушать альбом и смотреть клип).

В состав альбома вошел feat. с популярной исполнительницей Люсей Чеботиной. Трек “Лучше не будем” - новая версия громкого хита певицы Чеботиной - “За бывшего”. В Яндекс Музыке вышла делюкс-версия альбома с комментариями Сергея Шнурова.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров

«Альбом “Синяя Богиня” не эксплуатирует уже состоявшиеся мемы, он их создает. Прослушав его, волей не волей начинаешь говорить и думать его цитатами. То что плавало на поверхности, но не было схвачено, наконец-то обрело форму, слова, музыку и ритм.

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Ленинград не вписывается в тренды, потому что он сам себе тренд, направление, которое без малого уже тридцать лет озвучивает наше бессознательное и неуловимо очевидное. Можно сказать что это Возвращение Ленинграда к истокам, но на новом витке и в новых обстоятельствах. Поменялись контексты, мода, взаимодействия, но отталкивающее притяжение противоположных полов осталось во всей силе.

Если уж совсем упрощать, то бескомпромиссная Любовь во всех ее проявлениях, вот о чем альбом “Синяя Богиня” Ленинграда», - поделился лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров, автор всех треков.

В поддержку альбома было снято несколько клипов, релиз первого видео на одноименный альбому трек “Синяя Богиня” состоялся сегодня.

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