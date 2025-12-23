Озвучены самые дорогие артисты на новогодних корпоративах

В этом убедился корреспондент ТАСС, пообщавшись с представителями нескольких главных ивент-агентств.

По словам собеседников агентства, именно эти исполнители стабильно входят в топ по гонорарам в декабре.



ТЕКСТ

«Стоимость выступления группы "Ленинград" начинается от 20 млн рублей. Гонорар Филиппа Киркорова стартует от 12 млн рублей, Григория Лепса - от 10 млн, Леонида Агутина - от 8 млн, Любови Успенской - от 5 млн рублей», - рассказал представитель одного из агентств.

Эксперты уточнили, что в 2025 году в топ популярных артистов на праздник также входят: Татьяна Буланова, "Дискотека авария", Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев, Дима Билан и другие.

«Обычно дороже всего поп-исполнители высокого уровня, звезды, которые стабильно мелькают на ТВ. В новогодний период их гонорары могут вырастать в 2-3 раза. Например, позвать на праздник Полину Гагарину или Зиверт стоит от 8 млн рублей, Клаву Коку - от 5 млн, Диму Билана - от 6 млн», - отметили они.

Представили ивент-агентств подчеркнули, что окончательная стоимость зависит от даты и формата мероприятия, а также от города проведения.

«Если это Москва - одна цена, если выезд - все зависит от направления: Новосибирск, Владивосток, Краснодар и другие города. Топовых ведущих и артистов часто бронируют за полгода, а иногда даже за год», - пояснил представитель агентства.

Кроме того, по словам собеседников ТАСС, заказчики должны учитывать расходы на бытовой и технический райдер. В них входят перелеты, размещение артистов и команды, транспорт, количество VIP-проходов и техническое оснащение площадки.

Шоу и форматы праздников

Отдельно эксперты указали на высокий спрос на стендап-комиков и артистов на "волне популярности".

«Сейчас пользуются спросом стендап-комики. Популярные ведущие с ТВ (такие как Кудрявцева и Лазарев), из соцсетей (Оксана Самойлова, Валя Карнавал), а также звезды "на хайпе", такие как Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд», - отметили в агентстве AddMo events.

Помимо артистов, на корпоративах востребованы и альтернативные форматы. По данным ивент-агентств, заказчики часто приглашают иллюзиониста Сергея Листопада, а также шоу тортов Максима и Марины Синицких.

«Это не просто сладости, а полноценное шоу. Они делали торты для Филиппа Киркорова и других звезд», - рассказали в "Гастролер Booking".

Участники рынка также отметили, что спрос на корпоративные мероприятия в этом году остается неравномерным.

«Крупные компании с большими бюджетами продолжают проводить масштабные праздники, тогда как небольшие организации либо отказываются от корпоративов, либо выбирают камерные форматы в офисах», - обратили внимание в event-агентстве "Важный день".

При этом, как подчеркивают эксперты, сегодня ключевым запросом заказчиков становятся эмоции и атмосфера. В моде концептуальные мероприятия - от "а-ля рус" в современном прочтении до "Карнавальной ночи", а также иммерсивные и сценарные вечеринки.

«Гости хотят не просто концерт, а живой опыт, внимание к деталям и запоминающееся настроение», - заключили представители ивент-индустрии.