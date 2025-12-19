Алёна Апина и Baby Cute переосмыслили «Good bye, мой мальчик»

Легендарная классика получает новое звучание: Baby Cute и Алёна Апина специально для проекта «VK под шубой» представили свою версию хита Анжелики Варум «Good bye, мой мальчик».

Алёна Апина – советская и российская певица, одна из самых узнаваемых артисток поп-сцены 1990-х. Широкую известность получила как солистка группы «Комбинация», а затем успешно продолжила сольную карьеру.



Алёна Апина

Baby Cute – молодая рэп-исполнительница, ставшая одной из ярких представительниц русской хип-хоп сцены, благодаря оригинальному звучанию, в котором сочетаются острые ритмы и мелодичные хип-хоп элементы.

Трек рассказывает историю момента, когда любовь перестаёт быть спасением и становится воспоминанием. «Мой мальчик», – не упрёк, а точка. Финал истории, в которой героиня выбирает себя.

«Гудбай, мой мальчик» песня для тех, кто умеет отпускать красиво!