Яндекс-музыку оштрафовали за переработанную песню Алены Апиной

Истец, которому по договору с Окороковым принадлежат права на музыку, обнаружил на портале "Яндекс. Музыка", песню польской группы "Корона" Łyk Szampana, представляющую собой переработку песни "Ксюша", которую исполняла некогда популярная певица Алена Апина.



Алена Апина

Посчитав свои права нарушенными, "Джем" в своем иске потребовал взыскать с "Яндекса" 650 тысяч рублей.

Суд прослушал представленный истцом компакт-диск и согласился с идентичностью музыки в песнях "Ксюша" и Łyk Szampana, однако с учетом вероятных имущественных потерь правообладателя счел достаточной компенсацию в размере 80 тысяч рублей.