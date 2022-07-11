Алена Апина запретила Альбине Джанабаевой петь «Бухгалтера»

Два года назад на «Первом канале» экс-участница «ВИА Гры» сделала свою кавер-версию шлягера. Выпуск программы находился в свободном доступе, а недавно попался на глаза Алёне.



Алена Апина







Артистка возмутилась неправомерным использованием интеллектуальной собственности и решила пойти в суд, который встал на сторону Апиной, и теперь выпуск программы «Три аккорда» с песней про отдел бухгалтерии заблокирован Роскомнадзором.

Изначальная версия песни «Бухгалтер» входила в альбом группы «Комбинация» «Московская прописка» (1991) с вокалом Алены Апиной и Татьяны Ивановой. Автором слов выступила сама Апина, а музыки — Виталий Окороков.