Алена Апина запретила Альбине Джанабаевой петь «Бухгалтера»

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Алена Апина в судебном порядке запретила исполнять песню «Бухгалтер» Альбине Джанабаевой.

Два года назад на «Первом канале» экс-участница «ВИА Гры» сделала свою кавер-версию шлягера. Выпуск программы находился в свободном доступе, а недавно попался на глаза Алёне.

Алена Апина
Алена Апина

Артистка возмутилась неправомерным использованием интеллектуальной собственности и решила пойти в суд, который встал на сторону Апиной, и теперь выпуск программы «Три аккорда» с песней про отдел бухгалтерии заблокирован Роскомнадзором.

Изначальная версия песни «Бухгалтер» входила в альбом группы «Комбинация» «Московская прописка» (1991) с вокалом Алены Апиной и Татьяны Ивановой. Автором слов выступила сама Апина, а музыки — Виталий Окороков.

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