Алена Апина выиграла суд против Первого канала и Джанабаевой

Солистка группы «Комбинация» Алена Апина недавно выиграла суд у Первого канала. Теперь ей официально выплатят 150 тысяч рублей. Об этом заявила «Общественная служба новостей».



Алена Апина

Два года назад в музыкальном шоу «Три аккорда» певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева спела песню в исполнении Алены Апиной «Бухгалтер». Алена Апина возмутилась, так как она является автором текста и, соответственно, правообладателем. Она подала в суд. Процесс длился долгое время. Но в итоге певица выиграла.





Теперь руководство телеканала должно заплатить певице 150 тысяч рублей, и приставы взыскают с него долг (полезный совет, что делать, если приставы взыскали с Вас все деньги по счету: https://favorit-consult.ru/article/chto-delat-esli-pristavy-snyali-vse-dengi/).

Более того, ранее в сети можно было посмотреть, как Альбина Джанабаева исполняет песню Апиной про «Комбинация», но после иска о защите авторских прав ролик сразу же заблокировал Роскомнадзор.