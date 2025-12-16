The Weeknd продал свой каталог за миллиард. Но сохранил права

Сделка оценивается как уникальная, устанавливающая «новый стандарт для прав артистов». Контроль над своими записями – больной вопрос для многих музыкантов. Так, Тейлор Свифт долго не могла получить права на свои первые шесть альбомов, выпущенные на ее предыдущем лейбле Big Machine. Она даже переписала четыре из этих альбомов, чтобы старые релизы потеряли ценность. В 2025-м Свифт все же вернула себе права на записи.

В случае The Weeknd сделка получилась выгодной для обеих сторон. Певец сохраняет творческий контроль и может принимать решения насчет своей музыки. Lyric Capital, в свою очередь, получает доступ к каталогу одного из самых успешных артистов XXI века. Соответственно, The Weeknd создал важный прецедент в музыкальной индустрии. Возможно, его примеру последуют и другие исполнители.



