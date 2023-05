The Weeknd хочет вернуть себе свое имя

Ссылки на социальные сети пока остались прежними, со словом «weeknd». Но вернуться к своему подлинному имени Эйбел Тесфайе намерен в ближайшем будущем.



The Weeknd

Совсем недавно певец дал интервью W Magazine, где заявил, что хочет «убить The Weeknd». Он подчеркнул, что не собирается бросать музыку, но будет выпускать ее под другим именем – скорее всего, своим настоящим Эйбел Тесфайе. Артист добавил, что его следующий альбом станет его последним релизом, записанным под псевдонимом The Weeknd. По его словам, он уже «сказал все, что мог» от имени The Weeknd.

«Сейчас я прохожу через катарсис. Наступает момент, когда я готов закрыть главу «Weeknd». Я еще буду делать музыку: может, как Эйбел, а может и как The Weeknd. Но все-таки я хочу убить The Weeknd и сделаю это в конечном итоге. Я пытаюсь сбросить кожу и возродиться».

Разговоры об отказе от псевдонима начались еще в апреле 2022 года. Тогда музыкант опубликовал в соцсетях пост с фразой «Abel formally known as The Weeknd?» («Эйбел, ранее известный как The Weeknd?»). Таким способом Викенд намекнул фанатам, что он хочет сменить сценическое имя.

Многие поддержали идею – возможно, поэтому музыкант и решился на это.