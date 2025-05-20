«Конец фильма» поменяла текст «Элис» из-за новых законов

Песня о веселой компании, которая собирается в гости к девушке Элис, стала популярна в 2000-х. Это кавер-версия хита британской рок-группы Smokie «Living Next Door to Alice». Русский текст (в котором содержатся намеки на разных популярных на тот момент отечественных исполнителей) написали петербургский музыкант Михаил Башаков и лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов. В песне, в частности, была строчка «С нами Шурик, с нами Сергей, он отличный парень, несмотря на то, что гей». Теперь на концертах она звучит как «Сергей был отличным парнем, но взял в долг пятьсот рублей, хотя, как оказалось, деньги у него свои имелись».



Евгений Феклистов

Евгений Феклистов объяснил, зачем это было сделано:

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««Элис» — шуточная песня. Мы поем ее на концертах больше четверти века. Связано это с тем, что одна и та же шутка, рассказанная много раз, приедается. Варианты у нас всякие, и связано с законом: мы стараемся соблюдать законодательство… Сейчас могут, воспользовавшись формальным поводом, прицепиться к слову и доставить кучу проблем. Действительно, такая вещь есть, но сказать, что какой-то дядя к нам подошел и сказал, что так не надо, такого не было».

По словам музыканта, в этом «безобидном номере» другие пытаются «увидеть политический подтекст», что заставляет «задуматься об исключении песни из репертуара». Под проблемами с законом Феклистов подразумевает запрет Верховным судом «международного движения ЛГБТ» в конце 2023 года.