«Конец фильма» воспел Илью Муромца

Евгений Феклистов поет об Илье Муромце как о богатыре, который просыпается и ему говорят, что вокруг все плохо. Он говорит: «Я разберусь».
«Песня «Илья» одна из тех, которую я отношу к своим творческим удачам. История Ильи Муромца, как история русского народного Зорро или ворошиловского стрелка, сама по себе интересна, но для меня дело не только в ней. Когда всё настолько плохо, что спасти может только Чудо, то оно становится неизбежным. Мы так устроены, таким образом воспринимаем происходящее. Если же углубиться в значение и историю имени Илья (Илия, Элияху), то за игрой словами можно обнаружить более глубокий смысл.
Отдельно хочется отметить великолепную работу музыкантов Максима Леонова (гитара, бас) и Фёдора Попова (барабаны), а также дизайн обложки Кирилла Леханова, который смог несколькими штрихами передать суть - и кровь, и крест, и выбор, и мощь, и Русь», — поделился в соцсетях Евгений Феклистов.
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