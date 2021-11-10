«Конец фильма» воспел Илью Муромца

«Конец фильма» выпустил альбом «Ретроградный Меркурий» Группа «Конец фильма» выпустила новый альбом «Ретроградный Меркурий» (слушать альбом). «Название «Ретроградный Меркурий» альбома группы «Конец Фильма» можно объяснить наличием одноимённой песни, однако существует и более глубокая связь, объединившая десять звуковых дорожек. Временной смене направления движения подвержены не только планеты. Этот суровый и странный год дал возможность оглянуться назад и собрать под одной обложкой незаслуженно забытые песни из далёкого и не очень далёкого прошлого группы. Кажется, незамеченная в 2004 песня «Худшее, конечно, впереди!» в 2020 звучит...

В осеннем трибьюте «Хронопа» спели Макаревич и Чиж Вышла вторая часть трибьюта легендарной нижегородской группы «Хроноп», «Осень» собрала таких звезд русского рока как Чиж, Uma2rman, Андрей Макаревич, «Конец фильма» и других (слушать трибьют). Проект приурочен к 35-летнему юбилею группы, чья известность началась с выступления на знаменитом фестивале в Подольске («советском Вудстоке») в 1987-м году.







Андрей Макаревич спел «Ну и зря боялась» под гитару и минималистичный аккомпанемент, воздушную акапельную версию «Медузы» исполнила Юлия Тузова. Павел Пиковский переделал «Двое» в акустический бард-рок, а Uma2rman превратили «Любителя жидкости» в меру раздолбайский латино-джаз с духовыми и солирующей гитарой. Чиж проникновенно спел...

«Конец фильма» посвятил песню погибшему от коронавируса звукорежиссеру Группа «Конец фильма» выпустила новую песню «Все, что было добрым». Композиция посвящена памяти звукорежиссера Дмитрия Доброго, с которым коллектив сотрудничал долгие годы (слушать песню). «Ни один год не обходится без потерь, их невозможно предугадать, к ним не подготовиться. 2020 унёс несколько дорогих для меня жизней. Среди них звукорежиссёр Дмитрий Добрый. До этого мы успешно работали много лет. Одной из совместных творческих удач стала песня «Новый день», которую свёл Дима. В феврале свели с ним песню «Город», в марте общались, строили планы. 26 апреля 2020 его не стало. Он оказался среди первых жертв первой волны. Прошло уже полгода, впереди 11 ноября, его день рождения....

Группа «Конец Фильма» выпустила «Город Грехов» Группа «Конец Фильма» выпустила новый студийный альбом «Город Грехов». Альбом «Город Грехов» стал первым студийным альбом группы после шестилетнего перерыва. Предыдущий альбом «На все 100» был выпущен в 2012 году.



В новый альбом вошло девять треков, в том числе дуэт с Женей Любич «Где ждёт любовь».



