«Конец Фильма» выпускает «Город Грехов»

2018 год для группы "Конец Фильма" получился вдвойне юбилейным: 20 лет группе и 50 лет лидеру Евгению Феклистову. Впрочем, наличие новых песен и музыкальных идей куда интересней круглых дат.

"Город Грехов" – очередная студийная работа группы. Несмотря на то, что все эти годы «Конец Фильма» регулярно выпускали синглы, с момента выхода последнего альбома прошло 6 лет. Из более чем двадцати полноценно записанных песен в релиз попали только 11 (фактический хронометраж виниловой пластинки). При этом музыканты не побоялись оставить за бортом значительную часть форматных, ранее звучавших на радио песен.

Дизайн пластинки явно даёт понять, что ассоциация названия с одноимённой серией фильмов не является совпадением. Тема страстей, пороков большого города и жизни в нём маленького человека здесь не обходится стороной. Тут нет места хорошим людям, нет шансов выжить, можно лишь ждать рассвета, осознавать, что любить смертельно опасно. Слушателю предстоит узнать, каково делать каждодневный выбор, находясь в тисках страха, за нормальные человеческие чувства здесь берут с поличным.

Отсутствие радужных настроений и надежд – заметная примета нашего времени, достаточно вспомнить работы Бориса Гребенщиков и Дельфина этого года, которые тоже не светятся беззаботной радостью и не пытаются развлечь. Перед нами ещё один взгляд, попытка осмыслить происходящее, рассматривая его как комикс.

Если говорить о музыкальной составляющей, то альбом состоит из двух довольно контрастных частей. Энергичный и гротескный (местами почти танцевальный) релиз после песни "Новый день" (лидер итогового хит-парада НАШЕго Радио "Чартова Дюжина" в 2016 году) становится почти камерным, акустическим. В одной из песен неожиданно звучит Мусоргский с темой "Быдло" из "Картинок с выставки". Напористость уступает место задумчивым рассуждениям. Аранжировки становятся мягче, начинает проступать даже какой-то сдержанный оптимизм как в "Закончится вражда" и "Где ждёт любовь" (с вокалом Жени Любич). Альбом заканчивается словом "любовь", за которым следует яркая инструментальная кода.

Прибавит ли эта работа новых слушателей - покажет время, но, вероятно, её стоит прослушать больше, чем один раз. С этой целью она и создавалась.