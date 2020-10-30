В осеннем трибьюте «Хронопа» спели Макаревич и Чиж

Проект приурочен к 35-летнему юбилею группы, чья известность началась с выступления на знаменитом фестивале в Подольске («советском Вудстоке») в 1987-м году.

Андрей Макаревич спел «Ну и зря боялась» под гитару и минималистичный аккомпанемент, воздушную акапельную версию «Медузы» исполнила Юлия Тузова. Павел Пиковский переделал «Двое» в акустический бард-рок, а Uma2rman превратили «Любителя жидкости» в меру раздолбайский латино-джаз с духовыми и солирующей гитарой. Чиж проникновенно спел «Вернись» под одну гитару, завершив кодой на клавиноле. «Конец фильма» сделал песню «Лежу на луне» психоделической балладой, а «Сон Лемура» и Гарри Ананасов спели «Девочку и кошку» в духе романтического русского рока. Всего в осенний трибьют вошло 22 песни «Хронопа».



Трибьют «Осень»

Первая часть трибьюта «Весна», увидевшая свет в мае 2020 года, включала такие имена, как «Электрические партизаны», «Миссия: Антициклон», Олег Чубыкин, Павел Пиковский, Бранимир и Павел Фахртдинов.