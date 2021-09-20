«Хроноп» выпустил клип «Разбитый Фендер и плохой алкоголь»

«Хроноп» спел о людях, которые «Прорастают сквозь смерть» Группа «Хроноп» выпустила балладу «Прорастают сквозь смерть» (слушать песню). Новая песня Вадима Демидова - нежная гитарная баллада о превратностях жизни. «По ночам люди прорастают сквозь смерть, в венах кровь продолжает греметь, не торопимся мы отлететь...»







Для «Хронопа» это первый релиз с 2019 года. Продюсеры записи - Вадим Демидов и Алекс Репьёв.







«За ушедший год было столько неожиданных и ранних смертей, что, кажется, отношение к смерти начало меняться. Она теперь не та, что живет где-то в другом городе (вспомним, смерть – это то, что бывает с другими),...

В осеннем трибьюте «Хронопа» спели Макаревич и Чиж Вышла вторая часть трибьюта легендарной нижегородской группы «Хроноп», «Осень» собрала таких звезд русского рока как Чиж, Uma2rman, Андрей Макаревич, «Конец фильма» и других (слушать трибьют). Проект приурочен к 35-летнему юбилею группы, чья известность началась с выступления на знаменитом фестивале в Подольске («советском Вудстоке») в 1987-м году.







Андрей Макаревич спел «Ну и зря боялась» под гитару и минималистичный аккомпанемент, воздушную акапельную версию «Медузы» исполнила Юлия Тузова. Павел Пиковский переделал «Двое» в акустический бард-рок, а Uma2rman превратили «Любителя жидкости» в меру раздолбайский латино-джаз с духовыми и солирующей гитарой. Чиж проникновенно спел...

Вышел трибьют «Хронопа» к 35-летию группы К 35-летию группы «Хроноп» лейбл Unreal Records выпустил трибьют нижегородской рок-легенды с участием «ЭлектропартиZанов», «Миссия: Антициклон», Олега Чубыкина, Павла Пиковского, Бранимира и др (слушать трибьют). 3 мая 2020 года группе «Хроноп» исполнилось 35 лет. Автором большинства песен является Вадим Демидов. Стиль «Хронопа» определяется как мягкий гитарный рок с нестандартными текстами. В середине 1990-х годов группа прошла через увлечение арт-роком. В 2000-е годы группа вернулась к простоте и балладности. Первое выступление «Хронопа» в «электричестве» состоялось в октябре 1986 года на I горьковском рок-фестивале, в жюри которого председательствовал Артем Троицкий. В 1980-е годы «Хроноп» участвовал...

Unreal records выпустил сборник своих лучших песен 2019 года Unreal records, лейбл созданный музыкантами, выпустил итоговую компиляцию лучших песен, изданных в 2019-м году. Среди 14 треков - уже известные публике песни «Dezery», ERIN, Павла Чехова, Олега Чубыкина, Mike Glebow, группы «Хроноп», Юрия Цалера и «Птицы Зу» и других.







Открывает сборник премьера - песня «Проснись, герой!» легенды российского new-wave группы «Миссия: Антициклон», прервавшей новым синглом десятилетнее молчание.



Unreal Records: The Best of 2019



Лейбл Unreal records был создан в 2018-м Олегом Чубыкиным и дружественными музыкантами для популяризации музыки в стиле поп-рок.