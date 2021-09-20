«Хроноп» выпустил клип «Разбитый Фендер и плохой алкоголь»

В клипе показана ностальгия по своей молодости, влюбленность в привлекательную взбалмошную басистку (в клипе она почему-то вокалистка), проба отношений втроем, путешествия, и счастливая старость вдвоем. Сам лидер группы Вадим Демидов в кадре не появляется.
«На альбоме «Песни бронзового века» (2007) была песня «Дура», где речь шла о басистке, что сбежала от главного героя с каким-то гуру, с какой-то сектой, в Сидней. Вообще басистки — это мой фетиш. Начиная с баcистки Talking Heads Тины Уэймут, наверное. И вот в прошлом году я придумал продолжение той истории — тут больше деталей, больше объема, больше нежности. Лет через пять надо завершить эту историю», - говорит Вадим Демидов.
Комменты