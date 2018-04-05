«Хроноп» представил клип «Ну и зря боялась»

«Песня появилась год назад после оппозиционного митинга на Пушкинской. Тогда вышло много совсем молодых людей, даже школьников. Разогнали их очень жестко: вывернутые за спину руки, автозаки. После подобной инициации они уже не скажут, что задерживать человека в подъезде своего дома и брызгать в лицо зеленкой — это «норм» и «ачотакова». Среди тех, кто вышел на площадь, наверняка, были и влюбленные. Текст представляет собой фрагмент их разговора. В этих строчках много романтики, но мы, хронопы, — романтики и есть», - рассказал Вадим Димидов «Новой газете».

В клипе использованы съемки из Лос-Анджелеса, и проекта «Ночные грачи» на санкт-петербургской Ночи музеевым.