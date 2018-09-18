«Хроноп» предложил «Докурить до фильтра»

Песня должна войти в юбилейный альбом группы, над которым музыканты работают с 2015 года. В клипе присутствуют нижегородские локации.

«Что что-то наворачивать тут совсем не нужно, я просто сыграл на электрогитаре все эти гармонические переборы, под них Миша Зельманов настучал на своей многочисленной перкуссии (у него огромная коллекция всяких стучалок и гремелок, и наблюдать за его священнодействием — кайф!) — и песня готова. На наше счастье гитарист Миша Киселев нашел время забежать в студию и добавить кружев. А Алекс Репьев сыграл на басу и сделал мягкий прозрачный саунд. Так могли сыграть Travis и ранний Coldplay. Вся драма происходит в тексте — если, конечно, есть охота прислушиваться к словам», - рассказал изданию «Время Н» о работе над песней Вадим Демидов.