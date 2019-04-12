«Хроноп» - «Отчаянье и любовь»

CD. «Геометрия», 2019.

Жанр: русский рок, пост-рок.

Это тот самый случай, когда группа выпускает дюжину синглов, остается абсолютно незамеченной в пейзаже шоу-бизнеса, а потом упрямо складывает из них полноценный альбом. Потому что высказывание важнее мнения масс. Что чистая правда. Ну и еще потому, что «Хроноп» - это нечто особенное, и не потому, что за плечами 35 лет жизни в роке, а потому что метафизика Вадима Демидова столь литературоцентрична, что не подразумевает непосредственной реакции слушателя. А вот лет через 50, когда страницы пожелтеют — можно поговорить.

Литературоцентричность толкает к бардовскому космоведению, когда слово важнее ноты. С этой проблемой Демидов борется постоянно, теряя и снова обретая музыкантов. Но пока нигде не видно равности: слово довлеет, обволакивает ноты, обесточивает рок-запевы — не хуки ведь, а главные фразы текста. Соки из музыкальной ткани песен высасываются, но Демидов всегда понимает, ради чего. Исключения редки. «Давай ограбим банк» строится на популярном риффе и сильной первой доле, но вместо напрашивающегося разрешения в высокий регистр (что сделал бы любой блюз-роковый музыкант) он уходит во вкрадчивые глухие опевания с прозрачным намеком на… импрессионизм Дебюсси. Или вот Цое-образный регги «Спасать солнце» плавно превращается в поп-рок, где «последний недобитый романтик» в духе каденции принимается журчать под гитарные бряцания уже на... первую долю.

Бардовский посыл настолько силен, что Демидов не минует даже жанра шансона: «Дорога дурака», «Докури до фильтра» (самая мелодичная песня альбома), «Где та река» - они настолько фабульны, что их легко вообразить в эфире нынешнего радио «Шансон». При этом Демидов далек от всех жанровых соотнесений, поскольку чуть ли ни каждая песня в 15-песенном альбоме сыграна самобытно и без косности. Музыкантам тут сложно, - ни стандартов, ни виртуозности от них не ждут. Как же это играть? Сходятся на среднем, и это часто среднее, и бронебойности от игры ожидать уже не приходится. Рок уже не совсем рок. Спасают лиричная флейта Андрея Малых или струнные пассажи.

Вернемся же к месседжам. Их плотность на одну строку текста впечатляет. Спел Демидов и на околополитические темы, сделал это деликатно. Самая яркая, наверное, - «Медуза». Под мотив в духе Малежика или Митяева пропевается: «Иначе уже никто не вспомнит нас по именам». Или в «Песне о любви и ненависти» он поет: «Сколько времени, мой друг, мы потратили на ненависть? Как же мало сил у нас осталось на любовь...». Ну а как без песни «Ну и зря боялась»? Когда «Ну и зря боялась, хотя у них войска. И разрешенье стрелять по толпе, чтоб наверняка...» Это можно цитировать бесконечно. Это надо слышать.



«Хроноп» - «Отчаянье и любовь»

Альбом «Отчаянье и любовь» вынужденно самодостаточен. Насколько не самодостаточна окружающая его действительность. Это рефлексия, как обычно у «Хронопа». Но и портрет эпохи акварелью. Вадим Демидов не использует чересчур ярких красок, или шлягерных запевов, или хуков, или прямолинейных фраз. Но его слышно. И понятно.

Оценка: 8 из 10.

Гуру КЕН