«Хроноп» показал «Апрель»

Состав группы: Вадим Демидов – вокал, Андрей Малых – флейта, Алекс Репьёв – продюсирование, Игорь Тимофеев – видео.
«Некоторое время у меня был гитарный перебор в миноре, и в один день я нашел для него идеальную аппликатуру в середине грифа, - так, чтобы на верхней струне всегда звучала 9-я ступень. Мне нравилось это острое звучание. И я на этот перебор сочинил, наверное, штук 6-7 разных мелодических куплетных вариантов. Постепенно из разных версий собрался мотив, что стал финальным. И этот переборчик стал основой песни, - типа загрунтованного холста. А продюсер Алекс Репьёв уже стал набрасывать на этот холст новые слои. И около той же девятой ступени выстроилась припевная тема голоса.
В апреле прошлого года мы были вынуждены уехать из дома и поселились в дружественной арт-резиденции, и от нее было два шага до променада над Волгой. И почти каждый день мы гуляли вдоль замерзшей реки. И постепенно вырисовалась история побега через тонкий волжский лед на другой берег. Причем я описываю этот вынужденный побег уже во второй раз – в романе «Сержант Пеппер, живы твои сыновья!» есть эпизод, когда хронопы ползут по волжскому льду, и один из них попадает в полынью», - рассказывает Вадим Демидов.
В песне упоминается израильский город Хайфа, в баре которого «встретим друзей, что спасли от Бонни старших детей».
«Это кусок реальной истории. Знакомые уехали в Израиль, и у них действительно дети-тинейджеры. Я вообще люблю, чтобы в песенном тексте обязательно была какая-то трансцендентность, чтобы песня была похожа на сон, но вдруг бац! - и реальная деталь. Чтобы сквозь сон проступал цайтгайст», - объясняет Вадим Демидов.
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