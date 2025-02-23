«Хроноп» показал «Апрель»

Состав группы: Вадим Демидов – вокал, Андрей Малых – флейта, Алекс Репьёв – продюсирование, Игорь Тимофеев – видео.

В апреле прошлого года мы были вынуждены уехать из дома и поселились в дружественной арт-резиденции, и от нее было два шага до променада над Волгой. И почти каждый день мы гуляли вдоль замерзшей реки. И постепенно вырисовалась история побега через тонкий волжский лед на другой берег. Причем я описываю этот вынужденный побег уже во второй раз – в романе «Сержант Пеппер, живы твои сыновья!» есть эпизод, когда хронопы ползут по волжскому льду, и один из них попадает в полынью», - рассказывает Вадим Демидов.