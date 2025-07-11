Blackpink летает над городом в «Jump»

В клипе солистки Blackpink дают концерт на крыше одного из зданий, затем устраивают световое шоу с бластерами, затем танцуют на улицах вместе с прохожими, затем взлетают и летают по городу, приземляясь на огромную платформу в духе фильма «Иллюзия обмана».

Режиссером «Jump» выступил Дэйв Майерс, работавший с Арианой Гранде и Кендриком Ламаром. Blackpink были замечены на съемках видео еще в начале июня: тогда сообщалось, что они сотрудничают с «известным режиссером» без уточнения имени. Имя Майерса раскрыли 8 июля, когда Blackpink выпустили тизер «Jump».

Одним из авторов и продюсеров «Jump» стал американский диджей Diplo — лидер группы Major Lazer, известной по хитам «Lean On» и «Light It Up». Также Diplo приложил руку к таким песням, как «Paper Planes» M.I.A., «Too Close» Алекса Клэра, «Elastic Heart» Сии и «Hold Up» Бейонсе. Кроме Diplo, над треком «Jump» работали нидерландский диджей Boaz van de Beatz и Ape Drums, еще один участник Major Lazer.

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Blackpink

Мировая премьера «Jump» состоялась 5 июля, на первом концерте нового тура Blackpink. Уже тогда в Сети многие хвалили песню и предполагали причастность Diplo из-за его комментариев под постами Blackpink. Интересно, что с Дженни Ким, одной из участниц группы, диджей уже работал — над ее сольным треком «Like Jennie».

Фанаты также ждут от Blackpink нового альбома — об этом сообщали разные издания, на это намекала участница группы Лиса Манобан. Поклонники надеялись, что после выхода «Jump» появится подробная информация, но пока название новой пластинки и дата релиза не сообщаются. Она должна стать первой работой Blackpink за три года: их последний на сегодня альбом «Born Pink» вышел в сентябре 2022-го.