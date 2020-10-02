Blackpink выпустили «The Album» с рекордами

Альбом состоит из уже знакомых песен, в их числе «Ice Cream», записанная совместно с Селеной Гомес, и новинок, среди которых коллаборация с Cardi B. Для альбома Blackpink записали 8 новых песен и работали с различными продюсерами, включая Teddy, Tommy Brown, R. Tee, Mr. Franks и 24, а также Дэвидом Геттой и Райаном Теддером.

Еще до выхода альбом побил рекорд по числу предзаказов - свыше 1 миллиона предзаказов. Таким образом, Blackpink стали первой женской k-pop группой, которая достигла такого результата. Больше всего покупок сделали в Южной Корее — 670000 экземпляров. На втором месте США и Европа — в общей сложности жители этих мест приобрели 340000. А еще 18888 экземпляров были проданы ограниченным тиражом.

Кроме того, клип на лид-песню «Lovesick Girls» всего за 53 минуты набрал более 10 миллионов просмотров на YouTube, сделав Blackpink первой женской k-pop группой, сумевшей добиться таких цифр. Blackpink побили свой собственный рекорд: предыдущее видео на песню «Ice Cream», записанное вместе с Селеной Гомес, набрало 10 миллионов просмотров за 2 часа и 55 минут. Для сравнения — за это же время количество просмотров под «Lovesick Girls» перевалило за 20 миллионов.



Blackpink

14 декабря на Netflix выйдет документальный фильм «Light Up The Sky», который расскажет о пути группы к славе и успеху.