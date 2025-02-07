Лиса из Blackpink спела с Doja Cat «Born Again»

Исполнительница также показала клип, в котором она сначала появляется в ретро-образе, потом отдыхает с Доджей Кэт и Raye в современном особняке, а затем они все попадают в прошлое.

Лиса назвала «Born Again» «посвящением сильным женщинам из истории и всем вам». Режиссером видео стал Бардия Зейнали, снявший «Please Please Please» Сабрины Карпентер, «Yummy» Джастина Бибера и «Sports Car» Тейт Макрей. Фанаты Лисы пришли в восторг от клипа и назвали его настоящим произведением искусства.

По звучанию «Born Again» вдохновлен диско-музыкой. Его продюсерами выступили сама Raye и Эндрю Уэллс, сотрудничавший с Холзи, 5 Seconds of Summer и Розэ, коллегой Лисы по Blackpink. Над «Born Again» также работал Энтони Россомандо, основатель Dirty Pretty Things, концертный гитарист The Libertines и Klaxons и соавтор хита Леди Гаги «Shallow».

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Лиса из Blackpink

Песня «Born Again» войдет в дебютный сольный альбом Лисы «Alter Ego», релиз которого состоится 28 февраля. В нем также будут ранее представленные синглы «Rockstar», «Moonlit Floor» и «New Woman», дуэт с испанской звездой Росалией. Релиз «Alter Ego» состоится на собственном лейбле Лисы Lloud. А 16 февраля на экраны выйдет третий сезон сериала «Белого лотоса» с участием певицы. Действие новых серий происходит в Таиланде, родной стране Лисы.

5 февраля появилась новость о мировом туре Blackpink в 2025 году. Из-за сольных активностей участниц группы начали ходить слухи о распаде коллектива. Так, в декабре Розэ презентовала альбом «Rosie», 14 февраля выйдет EP Джису «Amortage», 28 февраля состоится релиз «Alter Ego» Лисы, а 7 марта Дженни Ким выпустит пластинку «Ruby». При этом Лиса опровергла слухи о распаде еще в августе, а Розэ в декабре анонсировала тур и альбом Blackpink в 2025-м.