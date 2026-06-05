Zivert и Wiwo поют на итальянском «Credo» и танцуют свинг

Это не кавер, а полноценное переосмысление легендарной работы на итальянском языке в стиле свинг, с живой энергетикой, театральной атмосферой и выраженным кинематографическим настроением. Композиция стала логичным оммажем хиту, который пять лет назад привел Wiwo в Россию и положил начало ее дружбе с Юлей.

История началась в 2020-м с вирусного новогоднего шоу «Ciao, 2020!» на Первом канале, где российские звезды исполняли свои песни на итальянском. Wiwo заметила Zivert именно там, начала следить за ее творчеством и вскоре опубликовала кавер на «Credo». Zivert увидела его и подписалась в ответ – так возник их первый контакт. В августе 2021 года по инициативе Zivert и ее команды Wiwo приехала в Москву. На одном из концертов ее неожиданно пригласили на сцену импровизировать: итальянка впервые спела несколько фраз на русском именно в песне «Credo», и этот момент стал символическим стартом ее нового творческого пути. Сейчас она живет в столице, работает в команде Zivert в качестве бэк-вокалистки, а отношения артисток строятся на полном доверии и творческом симбиозе. Их первая совместная работа, «Два туриста», вошла в альбом «Vinyl 2».

К 2024 году Wiwo почти спонтанно запустила проект итальянских версий культовых российских хитов. Импульсом послужил ее ролик с песней Андрея Губина «Ночь», вызвавший бурную реакцию в социальных сетях. За этим последовали коллаборация с Uma2rman для их юбилейного трибьют-альбома, участие в новогоднем фильме ТНТ «Не бриллиантовая рука» и собственная интерпретация хита «Посмотри в глаза», которую Наталья Ветлицкая назвала самой красивой из всех, что она слышала.

Принципиально важным для певицы остается не дословный перевод, а создание художественной версии с уникальным сценическим лицом. Поэтому за «Credo» она взялась лишь годы спустя, дождавшись верного импульса.



Zivert и Wiwo

Новая аранжировка отражает вселенную Wiwo – живой грув, драматургию и дух синематографа. Когда демо-запись прислали на утверждение прав, Zivert сразу же влюбилась в трактовку и предложила сделать дуэт. Что касается вокальной части, артистки вместе пересобрали структуру, отказавшись от деления куплетов в пользу дуэтных переплетений, гармоний и яркой джазовой эстетики 30-х годов прошлого столетия. Так сложился живой диалог, переносящий слушателя в их общее кино из прошлого.

Для записи Wiwo пригласила в студию музыкантов, чтобы сохранить дыхание и подвижность живого звука. Результат оказался столь энергичным, что было решено снять видео. При этом клип создавался не как дорогостоящая коммерческая машина, а как личное высказывание двух подруг. Режиссером выступил Алексей Куприянов. На площадке царила магическая атмосфера, а поддержать нестандартную историю согласились друзья, музыканты и креативные профессионалы индустрии.