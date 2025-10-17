Zivert попробовала читать рэп в треке «Банк»

История создания трека началась на VK Fest в Москве, где во время интервью Icegergert назвал Zivert в числе первых артисток, с которыми хотел бы записать фит. Как признался исполнитель, песни «Зеленые волны», «Beverly Hills» и «Life» звучали в его плейлистах еще до начала его собственной активной музыкальной карьеры. Поэтому решение о фите было принято мгновенно.

По словам Icegertgert, изначально у него было другое музыкальное видение «Банка», но бит от продакшена Zivert круто лег в общую концепцию проекта.

«Нашей главной задачей было найти ту самую золотую середину, соединив в треке элементы трэпа, дэнсхолла и вога. Мы сознательно ушли от стандартной схемы, когда поп-артист просто поет припев. Услышав куплеты от Жоры, я поняла, что не хочу петь… я тоже хочу зачитать», - признается Zivert.



Zivert

«Трек точно залетит нашим аудиториям, залетит ньюскульным слушателям, а также любителям музыкальной истории Zivert, - уверен Icegertgert. - Я максимально доволен работой с Юлей, ее личностью, ее видением, ее голосом, нашим взаимодействием. Очень теплые эмоции».