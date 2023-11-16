«Pizza»: Семья – всегда хедлайнер!

Московская публика, привыкшая к эпатажу всех сортов, не могла сдержать слез, видя, как Сергей вместе с женой Дарьей танцует на сцене, посвящая ей песню. В зале присутствовали родители артиста, прилетевшие из его родной Уфы, дочка Вера и племянник Дима – сын его сестры Татьяны, которая является скрипачкой в группе.



Сергей Приказчиков, дочка Вера и племянник Дима

Фронтмена «Pizza» поздравил детский хор, который, в том числе, принял участие в концерте.

По словам родителей музыканта, перед концертом они не спали две ночи, волновались. Зато не волновалась 5-летняя дочка Вера. Она не только выбегала на сцену к отцу, но и активно приняла участие в беседе с журналистами. Ее гордое заявление «Это – мой папа!» прозвучало как самая естественная кода.



Сергей Приказчиков доволен концертом

Кроме того, на большом сольном концерте группы «Pizza» сбылась мечта юной девушки. Передав музыканту записку «Прочитай, пожалуйста, сейчас», девушка из зала, которая представилась просто Настей, с помощью охраны оказалась на сцене и исполнила дуэтную песню Сергея «Дельфины».



Pizza и девушка Настя

Из-за того, что он был в ушных мониторах, фронтмен «Pizza» не мог слышать, как поет девочка, но с чувством благодарного исполнителя подыграл ей и спросил зал, хорошо ли в итоге вышло. Приказчиков пожелал начинающей артистке успеха, а она ушла с концерта, осчастливленная на долгие годы и нацеленная на профессиональный успех. Много ли для этого было надо?



Pizza и Zivert

Zivert, ставшая одной из участниц концерта и записавшая с ним дуэт «Залипательно», рассказала:

«Голос Сергея Приказчикова для меня всегда — солнце. Моя аура в этой песне — облако. Эта музыка такая простая и честная, словно безлюдный рассветный берег, на который мне всё время хочется возвращаться, а мой куплет, честно, самое красивое из всего, что я когда-либо писала. Она родилась так легко, так искренне. Пусть она согревает ваши сердца после зимы. Влюбитесь, пожалуйста, этой весной. Или влюбитесь заново. Пусть каждому будет, на кого залипать. Пусть каждый найдёт «после долгой дороги родной вокзал».