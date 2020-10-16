Pizza выпустила альбом «Основано на нереальных событиях»

После первых трех альбомов, выходивших с четкой периодичностью раз в два года, Pizza взяла паузу чтобы «перезагрузиться», «аккумулироваться», и без суеты реализовать стихи и музыку, что звучали в сердце, но никак не могли оформиться в готовый материал. По итогу, спустя четыре года родился альбом «Основано на нереальных событиях», включающий в себя 16 треков.

Сергей Приказчиков: «Я слушаю бесконечное количество разноплановой музыки: и фанк, и джаз, и рэп, и регги, и соул, но как бы я не искал, в какие плейлисты не углублялся, всегда остаются «дыры», которые мне не чем заполнить. Они зияют в моей душе, голове и требуют какого-то наполнения, связующего материала для пустот. Так рождаются мои собственные песни. Я отслушиваю тоннами чужой материал, влюбляюсь у одного в одно, у другого отказываюсь от чего-то раздражающего, нахожу что-то созвучное в третьем, чтобы потом сплести собственное полотно и написать именно то, чего мне самому не хватало».



Сергей Приказчиков

Альбом таким и получился. От лирических и ироничных «Вечеринок» до испанозвучащих «Ухожу в закат» и «Испании», от трогательной «Веры» и энергичной «Дарьи» к щемящей «Мон ами», от трека с нотками мужественной страсти «Гитара барда», к обоюдной тоске по чему-то ушедшему в совместном сингле с Леной Темниковой «По краям».

Ранее был выпущен сингл и клип «Улыбка». Режиссером клипа на трек выступил Макс Шишкин. Снимавшийся в условиях пандемии и самоизоляции, клип получился необычным, - артисты, играющие любовь в кадре, никогда не пересекались в реальной жизни.