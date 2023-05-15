Сергей Приказчиков раскрыл тайну своего кумира

«В детском саду у меня еще не было собственного вкуса, я рос на предпочтениях отца – это Стиви Уандер, «Битлз», было и еще что-то на пластинках. Когда вырос, то захотел исполнять и сам, но спеть песни Уандера, битлов было для меня тогда слишком сложно – много нот, аккордов и все такое. Но услышав Элвиса, понял, что его «три аккорда» мне подходят и, не понимая смысла слов, просто начал петь. Потом я услышал Леонида Агутина, и тогда у меня все изменилось в жизни. Его первый и второй альбом был выучен мной от начала до конца, потому что это было как раз то, что я и слушал, и мог петь. На этом, собственно, и учился. Леонид Агутин – мой учитель».



Сергей Приказчиков

Артист считает, что песни Агутина красной нитью проходят через его творчество. В нескольких своих альбомах он делал каверы на его композиции, но при этом пока не мечтает о дуэте со своим гуру.

«Про фит я никогда специально не думаю. Если будет хорошая песня, которую я захочу записать с Агутиным, то напишу ему. Я уверен, он мне ответит».

Фронтмен группы Pizza в настоящее время в очень хороших отношениях с мэтром отечественного шоу-бизнеса и планирует в очередной раз принять участие в Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина, который пройдет 1-11 июля в Сочи, где будет рад исполнить для детей и их родителей свои хиты.



Сергей Приказчиков

В эфире радиостанции артист также порадовал слушателей Детского радио своим творчеством и спел вживую под гитару композицию «Пятница», а также исполнил любимые песни своей дочки Веры «Улыбка» и «Мерцала». Живой звук и выступление артиста в прямом эфире можно было наблюдать по видеотрансляции на сайте detifm.ru.

Сергей также поделился, что музыка и по сей день – их семейное дело. Сергей вместе с сестрой играют в своей собственной группе. Участие в их музыкальной карьере принимают и родители. Уже стали известны первые подробности о предстоящем «семейном» концерте группы Pizza.

«9 ноября в Crocus City Hall пройдет наш большой концерт, и там будет камерный оркестр – квартет, партитуры для которого написал мой отец».