«Это будет новый этап, новая эра»: Seryabkina – о шоу «Голд», сольной карьере и летнем EP

Seryabkina пришла в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», чтобы дать живой концерт и впервые подробно рассказать о своем сольном шоу «Голд», которое состоится 24 апреля в концертном зале «Москва».

В обновленной студии радиостанции певица исполнила «Бывшие», «Бывало и лучше», «Не надо больней мне», акустическую версию «2 процента», «Асфальт», «Одиночку» и «Начнем все с начала».



«Авторадио» незадолго до эфира отпраздновало новоселье, и Seryabkina оказалась в числе первых артистов, кто оценил новое пространство.

«Во-первых, невероятно красивая студия. Как приятно петь! В хорошей компании петь всегда приятно, но здесь действительно очень красиво, очень стильно. Студия очень большая, здесь есть даже мини-танцпол для слушателей, которые находятся прямо в эфире. Еще мне очень понравилось само здание – оно красивое невероятно. В общем, ты ощущаешь себя в каком-то практически космическом месте».



В прямом эфире артистка впервые подробно раскрыла концепцию шоу «Голд». Это полноценная режиссерская постановка с живым звуком, спецэффектами, танцевальными номерами, видеопроекциями и форматом 360 градусов. Над шоу работают лучшие профессионалы отрасли.

«Действительно будет именно конкретно формат шоу. Я готовлю не просто песни в живом звуке – это будет шоу с параллелью спецэффектов, танцевальных номеров, видеоэффектов, и, в общем, будет 360. На самом деле реально крутое шоу, у него очень классная концепция. Конечно, я спою свои самые лучшие песни – написанные мной за 20 лет почти. Когда я начала готовиться к концерту, поняла, насколько много у меня хороших песен».

Драматургия строится на трех актах – Луна, затмение и Солнце – каждый со своим светом, музыкой и настроением.

«Мы начнем с того, что будем видеть Луну, потом вместе переживем затмение и встретим Солнце. У этих трех метафор – мой лик и моя энергия, и каждая фаза будет сопровождаться музыкой и соответствующим светом. В общем, будет режиссерская работа, на самом деле гениальная абсолютно. Над концертом работают реально лучшие профессионалы, которые создают шоу для лучших артистов – и для меня в том числе. Поэтому те, кто будет 24 апреля в концертном зале "Москва", получат удовольствие. Я очень рекомендую. У нас пометка 12+, так что детям можно и нужно смотреть, обязательно приходить всей семьей».



В конце эфира Seryabkina анонсировала выход летнего EP в конце мая. Один трек будет балладой, остальные – живые и энергичные.

«Я сейчас очень активно – несмотря на то, что все мои силы в концерте, – но музыка все равно происходит новая. Готовлюсь к выходу EP, и я думаю, что это будет конец мая. Одна баллада там будет, а остальные песни – трамплин прямо».

Отдельный разговор зашел о группе «Serebro». Ведущие упомянули, что нынешний состав получил на премии «Жара» награду «Вне времени».

«История у этого проекта действительно очень большая, и музыка, которую создавали мы тогда, актуальна до сих пор. Я ощущаю это на каждом концерте и с большим удовольствием делаю то же, что и 20 лет назад. Это очень круто. Я не делю проценты – сегодня я не Serebro. У меня сольная карьера, которая тоже активно развивается».

И, говоря о предстоящем шоу, артистка подвела итог:

«Сейчас обсуждали с командой, как хочется быстрее, 24 апреля, сыграть весь новый материал. Песни, которые мы играем, на концерте звучат очень мощно, и это будет действительно новый этап, новая эра. Даже в лайф-версиях. Так что очень приглашаю всех, это будет классный вечер».