Seryabkina выпустила ремикс «Медляка с Олей» в духе 80-х

Романтичный трек о безответной школьной любви приобрёл стильное звучание 80-х от электронных музыкантов Phurs и Harddope. С первых нот будто попадаешь на ту самую школьную дискотеку в неоновых лосинах, джинсовой куртке и в ярком мейке.

Seryabkina уловила тренд на ретро в музыке и в культуре в целом и гармонично вписала его в свой трек. А тема песни идеально смэтчилась с таким звучанием. По словам певицы, тема школы и больших чувств проходит через весь её EP и раскрывается именно в треке "Медляк с Олей".

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Ольга Серябкина

«Мне всегда приятно вспомнить моменты того времени и себя в этот период», - признаётся Ольга.