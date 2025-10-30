Seryabkina и рэпер Брутто: Случился сумасшедший мэтч!

«Случился сумасшедший мэтч» – так Брутто описал Like FM творческое объединение с Seryabkina. Музыканты вместе с дуэтом ведущих нового музыкального шоу радиостанции – Виталиком Мишурой и цифровой лайкой Вспышкой – прокачали стильный трек «Светофоры», обсудили крутые новинки и порассуждали о личном.



Brutto и Seryabkina раскрыли все грани «Светофоров»

«Мы сидели с командой, разгонялись, и я честно ответила на вопрос, с кем хочу спеть – с Брутто. Я всегда обращала внимание на его тексты – с одной стороны очень пацанские, а с другой невероятно глубокие. Это не просто движ, а какой-то глубокий движ, и это очень классно», – раскрыла Seryabkina историю неожиданного коллаба.

Ольга призналась, что просто написала Брутто в директ, после чего они быстро перешли к обсуждению деталей по телефону.



Seryabkina на Like FM

«Когда я услышал песню, понял: мысль уже от А до Я рассказана. Мне нужно было не повторять ее, а добавить что-то свое, довесить текст новыми гранями и смыслами. Мне на сто процентов вкатило, менять ничего не потребовалось», – добавил рэпер.

Обсудили в шоу и феномен Вани Дмитриенко, чьи три трека одновременно находятся в топ-10. Брутто считает, что Ваня «прошел проклятие одного хита», что мало кому удается.

«Мне нравятся не конкретно его песни или музыка, а то, как он развивается, – сказала Ольга. – Как будто сейчас момент становления его в артиста, которым он будет, условно, завтра».



Брутто и Seryabkina спели вживую совместный трек

В рубрике «Искра» в шоу появилась группа Beloboka, сочетающая русский фольклор с электронной музыкой. Seryabkina высоко оценила их выступление. Ее поддержал и Брутто, известный любовью к этнической музыке.

«Я обожаю фолк, особенно славянский. Когда здесь заиграл драмчик, я понял – все, это мое», – заявил он.

В разговоре о предпочтениях в брендах, Ольга призналась, что не гонится за лейблами: сейчас время не бренда, а вещи.

«Так же и в музыке – раньше ты называл артистов, которых слушаешь, а сейчас спрашивают про конкретный трек», – считает певица.