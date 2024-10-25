Ольга Серябкина на белой лошади: «Бывало и лучше»

Название песни родилось в эфире радиостанции «Юмор FM».

«Идею этого трека я придумала в эфире «Юмор FM», – говорит певица. – Меня спрашивали, «какой песни у тебя еще нет». Я говорю: «Бывало и лучше». Будет также и клип. В нем, кстати, у меня прям крутые тачки, классный парень и я суперстильная модная. В этот раз это суперэксперимент».

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Ольга Серябкина

Большую часть клипа Ольга Серябкина танцует в луче прожектора с неким танцором. Но не обошлось без модной в этом сезоне белой лошади, на которой восседает и томно нежится певица, и неких брутальных авто в стиле «Кибертрака».

Артистка рассказала, что в клипе снялся Виталий Савченко – победитель первого сезона шоу «Новые танцы». Ольга Серябкина и сама сейчас участвует в съемках нового танцевального проекта ТНТ «Звездные танцы».