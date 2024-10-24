Прошел музыкальный девичник с Клавой Кокой, Мари Краймбрери, Катей IOWA

«Идея отличная! Атмосферно и прикольно получилось, мне всегда комфортно и легко с девчонками», – заявила Асия после выступления.

На Like Party «Девичник» прозвучали хиты, разрывающие все чарты, абсолютно новые песни и неожиданные фиты. Так, экс-участница группы «Serebro», блогер и певица Katerina запремьерила трек «Отпустить», а сюрпризом вечера, о чем не говорили в анонсах, было выступление Клавы Коки и nkeeei с совместным хитом «I don’t care».



Клава Кока вышла на сцену после расставания с парнем

«Теперь я официально свободна!» – заявила Клава Кока, которая вышла на сцену впервые после официального расставания с парнем. Певица исполняла пять песен подряд, закрыв вечеринку хитом «Покинула чат».



Главным хитам Клава Коки подпевал весь зал

За кулисами артистки делились секретами удачных свиданий и крутых девичников, но не забывали и о работе. Ольга Серябкина призналась, что решила всерьез заняться продюсированием. Пока это только планы, бросать сольную карьеру прямо сейчас она не собирается.

«Да, я себя вижу в этой роли, возможно, это будет свой собственный лейбл, такие планы есть, – рассказала она. – Когда пойму, что смогу отдать лучшую песню своему артисту, а не взять себе, тогда и буду продюсировать. Возможно, удастся это совместить, и я смогу быть и артистом, и продюсером».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Ольга Серябкина вновь спела про бывших

Асия сообщила, что скоро выпустит два новых фита и сольные песни. Будут новые треки и у Кати Iowa, но на альбом фанатам пока не стоит рассчитывать.

«А кто сейчас слушает альбомы? – заявила Iowa. – Мне кажется, сейчас уже на второй песне тебя кто-то отвлекает. Тут у тебя ребенок что-то пролил, там у тебя собака сожрала тапки. Если ты взрослый человек, у которого есть семья, ты не остаешься надолго в тишине».



Iowa пообещала новые треки

В таком формате знаменитая вечеринка Like FM прошла уже во второй раз. В прошлом году радиостанция сменила концепт – в лайн-апе теперь и хитмейкеры, и новые имена. Молодые музыканты быстро набирают популярность в стриминге, но для настоящего успеха этого недостаточно. Like Party – та площадка, где талантливые фрешмены могут заявить о себе.

«Сегодня я исполняла значимые для меня песни и в первом ряду увидела своих фанатов с плакатами. Какой же кайф! – радовалась Daasha. – Мы словно объединили наши невероятные энергии. Я будто наполнилась любовью, можно было не бояться дать волю эмоциям, поделиться любым сокровенным секретом как при разговоре с близкой подругой. В зале несколько тысяч зрителей, но ощущение именно такое».

В декабре трендовое радио обещает еще одно Like Party – новогодний «Корпоратив», где на сцену выйдут топовые артисты Like FM.