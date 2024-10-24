Прошел музыкальный девичник с Клавой Кокой, Мари Краймбрери, Катей IOWA

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Радиостанция Like FM устроила в клубе 1930 Moscow музыкальный праздник для самых стильных девушек столицы. Цветами вечеринки стали все оттенки фуксии, а пели для гостей Клава Кока, bearwolf, Ольга Серябкина, Iowa, Мари Краймбрери, Mona, Daasha, Venera, Тося Чайкина, Almary, Katerina, Asammuell, Асия.

«Идея отличная! Атмосферно и прикольно получилось, мне всегда комфортно и легко с девчонками», – заявила Асия после выступления.

На Like Party «Девичник» прозвучали хиты, разрывающие все чарты, абсолютно новые песни и неожиданные фиты. Так, экс-участница группы «Serebro», блогер и певица Katerina запремьерила трек «Отпустить», а сюрпризом вечера, о чем не говорили в анонсах, было выступление Клавы Коки и nkeeei с совместным хитом «I don’t care».

Клава Кока вышла на сцену после расставания с парнем
Клава Кока вышла на сцену после расставания с парнем

«Теперь я официально свободна!» – заявила Клава Кока, которая вышла на сцену впервые после официального расставания с парнем. Певица исполняла пять песен подряд, закрыв вечеринку хитом «Покинула чат».

Главным хитам Клава Коки подпевал весь зал
Главным хитам Клава Коки подпевал весь зал

За кулисами артистки делились секретами удачных свиданий и крутых девичников, но не забывали и о работе. Ольга Серябкина призналась, что решила всерьез заняться продюсированием. Пока это только планы, бросать сольную карьеру прямо сейчас она не собирается.

«Да, я себя вижу в этой роли, возможно, это будет свой собственный лейбл, такие планы есть, – рассказала она. – Когда пойму, что смогу отдать лучшую песню своему артисту, а не взять себе, тогда и буду продюсировать. Возможно, удастся это совместить, и я смогу быть и артистом, и продюсером».

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Ольга Серябкина вновь спела про бывших
Ольга Серябкина вновь спела про бывших

Асия сообщила, что скоро выпустит два новых фита и сольные песни. Будут новые треки и у Кати Iowa, но на альбом фанатам пока не стоит рассчитывать.

«А кто сейчас слушает альбомы? – заявила Iowa. – Мне кажется, сейчас уже на второй песне тебя кто-то отвлекает. Тут у тебя ребенок что-то пролил, там у тебя собака сожрала тапки. Если ты взрослый человек, у которого есть семья, ты не остаешься надолго в тишине».

Iowa пообещала новые треки
Iowa пообещала новые треки

В таком формате знаменитая вечеринка Like FM прошла уже во второй раз. В прошлом году радиостанция сменила концепт – в лайн-апе теперь и хитмейкеры, и новые имена. Молодые музыканты быстро набирают популярность в стриминге, но для настоящего успеха этого недостаточно. Like Party – та площадка, где талантливые фрешмены могут заявить о себе.

«Сегодня я исполняла значимые для меня песни и в первом ряду увидела своих фанатов с плакатами. Какой же кайф! – радовалась Daasha. – Мы словно объединили наши невероятные энергии. Я будто наполнилась любовью, можно было не бояться дать волю эмоциям, поделиться любым сокровенным секретом как при разговоре с близкой подругой. В зале несколько тысяч зрителей, но ощущение именно такое».

В декабре трендовое радио обещает еще одно Like Party – новогодний «Корпоратив», где на сцену выйдут топовые артисты Like FM.

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