Жасмин: Эта песня – о моей семье и моем любимом муже!

Певица Жасмин выступила в прямом эфире «Авторадио» в шоу «Мурзилки Live» и исполнила свои главные хиты. Прозвучали «Дольче Вита», «Я – Весы, ты – Дева», «Как ты мне нужен», «Самый любимый», «Ты мой рай», «Головоломка», а также состоялась живая премьера новой песни «Какое счастье». Певица посвятила композицию семье и мужу, с которым вместе уже 15 лет.

«Счастье – оно не где-то далекое, оно здесь рядом. Когда хочется протянуть руку, кого-то обнять, когда сердце знает дорогу домой. Эта песня – о моей семье и моем любимом муже. Любите и будьте любимы. "Какое счастье" – для вас».



28 мая в концертном зале «Москва» состоится ее большое шоу «Головоломка», поставленное режиссером Василием Козырем. Именно он предложил концепцию: попытаться вместе со зрителем разгадать, что же находится в женской голове. Своим главным талисманом певица при этом считает вовсе не «Головоломку».

«Нет, визитной карточкой я все-таки считаю песню "Дольче Вита". Как мне говорит Филипп Киркоров, она – мой талисман. Но у меня потрясающий режиссер Василий Козырь. Он, прослушав весь материал, сказал, что хочет сделать историю, связанную с "Головоломкой". Говорит: давайте попытаемся разгадать, что находится в женской голове».



В сентябре заслуженная артистка России проведет Open Air в родном городе у стен древней крепости Нарын-кала, она назвала его «Девчонка из Дербента». На «Авторадио» Жасмин поделилась эмоциями по поводу предстоящего события.

«15 сентября будет мой сольный концерт, который я хочу подарить моим любимым землякам. Как раз этот день – День единства народов Дагестана – так случайно совпадает. Open Air пройдет у самой красивой крепости в мире, на мой взгляд, – Нарын-кала».